25.10.2025

Смотреть онлайн Фгура - Мелита 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты. Челлендж лига: ФгураМелита, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).

МСК, 4 тур, Стадион: Национальный стадион (Та'Кали)
Чемпионат Мальты. Челлендж лига
Фгура
64'
70'
Завершен
2 : 3
25 октября 2025
Мелита
41'
43'
48'
Мелита icon
41'
Мелита icon
43'
Счет после первого тайма 0:2
Мелита icon
48'
Фгура icon
64'
Фгура icon
70'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Мелита - Угловой
9'
Угловой
Фгура - Угловой
36'
Угловой
Фгура - Угловой
41'
Мелита - 1-ый Гол
43'
Мелита - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
47'
Угловой
Мелита - Угловой
48'
Угловой
Мелита - Угловой
48'
Мелита - 3-ий Гол
52'
Угловой
Мелита - Угловой
54'
Угловой
Фгура - Угловой
55'
Угловой
Мелита - Угловой
64'
Фгура - 4-ый Гол
70'
Фгура - 5-ый Гол
90'
Угловой
Фгура - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Фгура — Мелита

Команда Фгура в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда Мелита, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-3. Команда Фгура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Мелита забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Фгура Фгура
58%
Мелита Мелита
42%
Атаки
94
86
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
5
3
Игры 4 тур
26.10.2025
Сиренс
3:5
Лючиа
Завершен
26.10.2025
Пита
4:1
Зеббуг
Завершен
26.10.2025
Гуджа Юнайтед
1:1
ФК Марса
Завершен
26.10.2025
Мгарр
1:4
Бальзан
Завершен
25.10.2025
Мтарфа
0:2
Сент-Андрус
Завершен
25.10.2025
Свийи Юнайтед
3:2
Витториоза Старс
Завершен
25.10.2025
Фгура
2:3
Мелита
Завершен
Комментарии к матчу
