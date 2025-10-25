Смотреть онлайн Фгура - Мелита 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты. Челлендж лига: Фгура — Мелита, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).
Превью матча Фгура — Мелита
Команда Фгура в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда Мелита, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-3. Команда Фгура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Мелита забивает 1, пропускает 0.