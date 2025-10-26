Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Гуджа Юнайтед - ФК Марса 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты. Челлендж лига: Гуджа ЮнайтедФК Марса, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).

МСК, 4 тур, Стадион: Национальный стадион (Та'Кали)
Чемпионат Мальты. Челлендж лига
Гуджа Юнайтед
27'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
ФК Марса
1'
Смотреть онлайн
ФК Марса icon
1'
Гуджа Юнайтед icon
27'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
1'
ФК Марса - 1-ый Гол
15'
Угловой
Гуджа Юнайтед - Угловой
26'
ФК Марса - Незабитый пенальти
27'
Гуджа Юнайтед - 2-ой Гол
29'
Угловой
Гуджа Юнайтед - Угловой
43'
Угловой
Гуджа Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
72'
Угловой
ФК Марса - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Гуджа Юнайтед — ФК Марса

Команда Гуджа Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда ФК Марса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Гуджа Юнайтед в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФК Марса забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Гуджа Юнайтед Гуджа Юнайтед
45%
ФК Марса ФК Марса
55%
Атаки
80
92
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
2
4
Игры 4 тур
26.10.2025
Сиренс
3:5
Лючиа
Завершен
26.10.2025
Пита
4:1
Зеббуг
Завершен
26.10.2025
Гуджа Юнайтед
1:1
ФК Марса
Завершен
26.10.2025
Мгарр
1:4
Бальзан
Завершен
25.10.2025
Мтарфа
0:2
Сент-Андрус
Завершен
25.10.2025
Свийи Юнайтед
3:2
Витториоза Старс
Завершен
25.10.2025
Фгура
2:3
Мелита
Завершен
Рейтинг UEFA