Смотреть онлайн Гуджа Юнайтед - ФК Марса 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты. Челлендж лига: Гуджа Юнайтед — ФК Марса, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).
Превью матча Гуджа Юнайтед — ФК Марса
Команда Гуджа Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда ФК Марса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Гуджа Юнайтед в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФК Марса забивает 0, пропускает 1.