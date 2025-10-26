Превью матча Гуджа Юнайтед — ФК Марса

Команда Гуджа Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда ФК Марса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Гуджа Юнайтед в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФК Марса забивает 0, пропускает 1.