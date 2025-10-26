Смотреть онлайн Мгарр - Бальзан 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты. Челлендж лига: Мгарр — Бальзан, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mgarr Stadium.
Превью матча Мгарр — Бальзан
Команда Мгарр в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-1. Команда Бальзан, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-4. Команда Мгарр в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Бальзан забивает 1, пропускает 0.