26.10.2025

Смотреть онлайн Мгарр - Бальзан 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты. Челлендж лига: МгаррБальзан, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mgarr Stadium.

МСК, 4 тур, Стадион: Mgarr Stadium
Чемпионат Мальты. Челлендж лига
Мгарр
60'
Завершен
1 : 4
26 октября 2025
Бальзан
7'
23'
46'
76'
Бальзан icon
7'
Бальзан icon
23'
Счет после первого тайма 0:2
Бальзан icon
46'
Мгарр United icon
60'
Бальзан icon
76'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Мгарр United - Угловой
7'
Бальзан - 1-ый Гол
23'
Бальзан - 2-ой Гол
25'
Угловой
Мгарр United - Угловой
26'
Угловой
Мгарр United - Угловой
37'
Угловой
Бальзан - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
46'
Бальзан - 3-ий Гол
54'
Угловой
Мгарр United - Угловой
55'
Угловой
Мгарр United - Угловой
60'
Мгарр United - 4-ый Гол
61'
Угловой
Мгарр United - Угловой
67'
Угловой
Бальзан - Угловой
68'
Угловой
Бальзан - Угловой
74'
Угловой
Бальзан - Угловой
76'
Бальзан - 5-ый Гол
90'
Угловой
Бальзан - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Мгарр — Бальзан

Команда Мгарр в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-1. Команда Бальзан, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-4. Команда Мгарр в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Бальзан забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Мгарр Мгарр
45%
Бальзан Бальзан
55%
Атаки
0
0
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
5
Игры 4 тур
26.10.2025
Сиренс
3:5
Лючиа
Завершен
26.10.2025
Пита
4:1
Зеббуг
Завершен
26.10.2025
Гуджа Юнайтед
1:1
ФК Марса
Завершен
26.10.2025
Мгарр
1:4
Бальзан
Завершен
25.10.2025
Мтарфа
0:2
Сент-Андрус
Завершен
25.10.2025
Свийи Юнайтед
3:2
Витториоза Старс
Завершен
25.10.2025
Фгура
2:3
Мелита
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA