Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Пита - Зеббуг 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты. Челлендж лига: ПитаЗеббуг, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pieta Ground.

МСК, 4 тур, Стадион: Pieta Ground
Чемпионат Мальты. Челлендж лига
Пита
10'
14'
44'
49'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Зеббуг
84'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Пита icon
10'
Пита icon
14'
Пита icon
44'
Счет после первого тайма 3:0
Пита icon
49'
Зеббуг icon
84'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
10'
Пита - 1-ый Гол
14'
Пита - 2-ой Гол
20'
Угловой
Пита - Угловой
39'
Угловой
Пита - Угловой
44'
Пита - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Зеббуг - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
49'
Пита - 4-ый Гол
55'
Угловой
Зеббуг - Угловой
56'
Угловой
Зеббуг - Угловой
57'
Угловой
Пита - Угловой
61'
Угловой
Пита - Угловой
67'
Угловой
Пита - Угловой
84'
Угловой
Зеббуг - Угловой
84'
Зеббуг - 5-ый Гол
89'
Угловой
Зеббуг - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Пита — Зеббуг

Статистика матча

Владение мячом
Пита Пита
41%
Зеббуг Зеббуг
59%
Атаки
0
0
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
4
1
Игры 4 тур
26.10.2025
Сиренс
3:5
Лючиа
Завершен
26.10.2025
Пита
4:1
Зеббуг
Завершен
26.10.2025
Гуджа Юнайтед
1:1
ФК Марса
Завершен
26.10.2025
Мгарр
1:4
Бальзан
Завершен
25.10.2025
Мтарфа
0:2
Сент-Андрус
Завершен
25.10.2025
Свийи Юнайтед
3:2
Витториоза Старс
Завершен
25.10.2025
Фгура
2:3
Мелита
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA