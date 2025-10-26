26.10.2025
Смотреть онлайн Пита - Зеббуг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты. Челлендж лига: Пита — Зеббуг, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pieta Ground.
МСК, 4 тур, Стадион: Pieta Ground
Чемпионат Мальты. Челлендж лига
Текстовая трансляция
10'
Пита - 1-ый Гол
14'
Пита - 2-ой Гол
20'
Пита - Угловой
39'
Пита - Угловой
44'
Пита - 3-ий Гол
45+1'
Зеббуг - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
49'
Пита - 4-ый Гол
55'
Зеббуг - Угловой
56'
Зеббуг - Угловой
57'
Пита - Угловой
61'
Пита - Угловой
67'
Пита - Угловой
84'
Зеббуг - Угловой
84'
Зеббуг - 5-ый Гол
89'
Зеббуг - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1
