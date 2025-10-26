Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сиренс - Лючиа 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты. Челлендж лига: СиренсЛючиа, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sirens Stadium.

МСК, 4 тур, Стадион: Sirens Stadium
Чемпионат Мальты. Челлендж лига
Сиренс
17'
43'
53'
Завершен
3 : 5
26 октября 2025
Лючиа
13'
34'
75'
87'
90+5'
Santa Lucia icon
13'
Сиренс icon
17'
Santa Lucia icon
34'
Сиренс icon
43'
Счет после первого тайма 2:2
Сиренс icon
53'
Santa Lucia icon
75'
Santa Lucia icon
87'
Santa Lucia icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:5
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Santa Lucia - Угловой
13'
Santa Lucia - 1-ый Гол
17'
Сиренс - 2-ой Гол
24'
Угловой
Santa Lucia - Угловой
32'
Угловой
Сиренс - Угловой
34'
Santa Lucia - 3-ий Гол
40'
Угловой
Santa Lucia - Угловой
43'
Сиренс - 4-ый Гол
45'
Угловой
Сиренс - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
49'
Угловой
Сиренс - Угловой
52'
Угловой
Сиренс - Угловой
53'
Сиренс - 5-ый Гол
61'
Угловой
Сиренс - Угловой
70'
Угловой
Santa Lucia - Угловой
75'
Santa Lucia - 6-ый Гол
87'
Santa Lucia - 7-ый Гол
90+1'
Угловой
Сиренс - Угловой
90+3'
Угловой
Сиренс - Угловой
90+3'
Угловой
Сиренс - Угловой
90+5'
Santa Lucia - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:5

Превью матча Сиренс — Лючиа

Команда Сиренс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-5. Команда Лючиа, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-2. Команда Сиренс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Лючиа забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Сиренс Сиренс
43%
Лючиа Лючиа
57%
Атаки
81
78
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
5
9
Игры 4 тур
26.10.2025
Сиренс
3:5
Лючиа
Завершен
26.10.2025
Пита
4:1
Зеббуг
Завершен
26.10.2025
Гуджа Юнайтед
1:1
ФК Марса
Завершен
26.10.2025
Мгарр
1:4
Бальзан
Завершен
25.10.2025
Мтарфа
0:2
Сент-Андрус
Завершен
25.10.2025
Свийи Юнайтед
3:2
Витториоза Старс
Завершен
25.10.2025
Фгура
2:3
Мелита
Завершен
