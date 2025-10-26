Смотреть онлайн Сиренс - Лючиа 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты. Челлендж лига: Сиренс — Лючиа, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sirens Stadium.
Превью матча Сиренс — Лючиа
Команда Сиренс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-5. Команда Лючиа, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-2. Команда Сиренс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Лючиа забивает 1, пропускает 0.