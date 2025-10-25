Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Свийи Юнайтед - Витториоза Старс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты. Челлендж лига: Свийи ЮнайтедВитториоза Старс, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).

МСК, 4 тур, Стадион: Национальный стадион (Та'Кали)
Чемпионат Мальты. Челлендж лига
Свийи Юнайтед
40'
53'
88'
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Витториоза Старс
11'
38'
Витториоза Старс icon
11'
Витториоза Старс icon
38'
Свийи Юнайтед icon
40'
Счет после первого тайма 1:2
Свийи Юнайтед icon
53'
Свийи Юнайтед icon
88'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
11'
Витториоза Старс - 1-ый Гол
14'
Угловой
Свийи Юнайтед - Угловой
16'
Угловой
Свийи Юнайтед - Угловой
28'
Угловой
Свийи Юнайтед - Угловой
38'
Витториоза Старс - 2-ой Гол
40'
Свийи Юнайтед - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Витториоза Старс - Угловой
45+2'
Угловой
Витториоза Старс - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
52'
Угловой
Витториоза Старс - Угловой
53'
Свийи Юнайтед - 4-ый Гол
57'
Угловой
Свийи Юнайтед - Угловой
73'
Угловой
Свийи Юнайтед - Угловой
88'
Свийи Юнайтед - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Свийи Юнайтед — Витториоза Старс

Команда Свийи Юнайтед в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команда Витториоза Старс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 1-1. Команда Свийи Юнайтед в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Витториоза Старс забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Свийи Юнайтед Свийи Юнайтед
60%
Витториоза Старс Витториоза Старс
40%
Атаки
116
85
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
5
2
Игры 4 тур
26.10.2025
Сиренс
3:5
Лючиа
Завершен
26.10.2025
Пита
4:1
Зеббуг
Завершен
26.10.2025
Гуджа Юнайтед
1:1
ФК Марса
Завершен
26.10.2025
Мгарр
1:4
Бальзан
Завершен
25.10.2025
Мтарфа
0:2
Сент-Андрус
Завершен
25.10.2025
Свийи Юнайтед
3:2
Витториоза Старс
Завершен
25.10.2025
Фгура
2:3
Мелита
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA