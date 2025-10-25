Смотреть онлайн Свийи Юнайтед - Витториоза Старс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты. Челлендж лига: Свийи Юнайтед — Витториоза Старс, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион (Та'Кали).
Превью матча Свийи Юнайтед — Витториоза Старс
Команда Свийи Юнайтед в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команда Витториоза Старс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 1-1. Команда Свийи Юнайтед в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Витториоза Старс забивает 0, пропускает 0.