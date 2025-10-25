25.10.2025
Смотреть онлайн Мтарфа - Сент-Андрус 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты. Челлендж лига: Мтарфа — Сент-Андрус, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mtarfa Ground.
МСК, 4 тур, Стадион: Mtarfa Ground
Чемпионат Мальты. Челлендж лига
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Превью матча Мтарфа — Сент-Андрус
Статистика матча
Атаки
73
81
Угловые
3
9
