25.10.2025

Смотреть онлайн Мтарфа - Сент-Андрус 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты. Челлендж лига: МтарфаСент-Андрус, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mtarfa Ground.

МСК, 4 тур, Стадион: Mtarfa Ground
Чемпионат Мальты. Челлендж лига
Мтарфа
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Сент-Андрус
Превью матча Мтарфа — Сент-Андрус

Статистика матча

Атаки
73
81
Угловые
3
9
Игры 4 тур
26.10.2025
Сиренс
3:5
Лючиа
Завершен
26.10.2025
Пита
4:1
Зеббуг
Завершен
26.10.2025
Гуджа Юнайтед
1:1
ФК Марса
Завершен
26.10.2025
Мгарр
1:4
Бальзан
Завершен
25.10.2025
Мтарфа
0:2
Сент-Андрус
Завершен
25.10.2025
Свийи Юнайтед
3:2
Витториоза Старс
Завершен
25.10.2025
Фгура
2:3
Мелита
Завершен
