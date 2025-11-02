Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ : Заврц — Карда Мартьянци , 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportni park .

Превью матча Заврц — Карда Мартьянци

Команда Заврц в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-9. Команда Карда Мартьянци, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-10. Команда Заврц в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Карда Мартьянци забивает 2, пропускает 1.