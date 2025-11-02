Смотреть онлайн НК Шенчур - NK Vrhnika 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: НК Шенчур — NK Vrhnika, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sencur Sports Park.
Превью матча НК Шенчур — NK Vrhnika
Команда НК Шенчур в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-7. Команда NK Vrhnika, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-3. Команда НК Шенчур в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. NK Vrhnika забивает 1, пропускает 0.