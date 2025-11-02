Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ : ND Bistrc — Скофья Лока , 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча ND Bistrc — Скофья Лока

Команда ND Bistrc в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-16. Команда Скофья Лока, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-15. Команда ND Bistrc в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Скофья Лока забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Скофья Лока, в том матче победу одержали гостьи.