Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ : Rudar Trbovlje — Ролтек , 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Rudar Trbovlje — Ролтек

Команда Rudar Trbovlje в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-7. Команда Ролтек, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Rudar Trbovlje в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ролтек забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 августа 2025 на поле команды Rudar Trbovlje, в том матче победу одержали гостьи.