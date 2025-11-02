Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн НК Жири - НД Идрия 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияСловения - 3-я СФЛ: НК ЖириНД Идрия, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Словения - 3-я СФЛ
НК Жири
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
НД Идрия
Превью матча НК Жири — НД Идрия

Команда НК Жири в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-12. Команда НД Идрия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-6. Команда НК Жири в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. НД Идрия забивает 0, пропускает 1.

Игры 12 тур
02.11.2025
НК Шенчур
3:1
NK Vrhnika
Завершен
02.11.2025
Собек
0:2
МНК Изола
Завершен
02.11.2025
ND Bistrc
3:1
Скофья Лока
Завершен
02.11.2025
Свобода Любляна
1:2
Интерблок Любляна
Завершен
02.11.2025
НК Жири
2:1
НД Идрия
Завершен
02.11.2025
Rudar Trbovlje
3:0
Ролтек
Отменен
02.11.2025
НК Фама Випава
0:1
НК Толмин
Отменен
02.11.2025
Заврц
2:0
Карда Мартьянци
Завершен
31.10.2025
Брежице
0:0
НК Раче
Завершен
31.10.2025
НК Коротан Превалье
2:0
НК Фузинар
Завершен
31.10.2025
SD Hajdina
0:1
СД Видем
Завершен
31.10.2025
НК Лйутомер
1:1
НК Добровце
Завершен
31.10.2025
НК Смартно
0:0
НК Подвинци
Завершен
