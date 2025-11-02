Смотреть онлайн НК Жири - НД Идрия 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: НК Жири — НД Идрия, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча НК Жири — НД Идрия
Команда НК Жири в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-12. Команда НД Идрия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-6. Команда НК Жири в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. НД Идрия забивает 0, пропускает 1.