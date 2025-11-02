Смотреть онлайн Собек - МНК Изола 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: Собек — МНК Изола, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Собек — МНК Изола
Команда Собек в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-6. Команда МНК Изола, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-2. Команда Собек в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. МНК Изола забивает 1, пропускает 0.