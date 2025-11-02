02.11.2025
Смотреть онлайн НК Фама Випава - НК Толмин 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Словения - 3-я СФЛ: НК Фама Випава — НК Толмин, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 12 тур
Словения - 3-я СФЛ
Отменен
0 : 1
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
3'
НК Толмин - Угловой
3'
НК Толмин - 1-ый Гол
9'
НК Толмин - Угловой
20'
НК Фама Випава - Угловой
21'
НК Фама Випава - Угловой
33'
НК Толмин - Угловой
36'
НК Толмин - Угловой
Превью матча НК Фама Випава — НК Толмин
Статистика матча
Атаки
71
68
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу