Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн : Хомберг — Монхеим , 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе PCC Stadion .

Превью матча Хомберг — Монхеим

Команда Хомберг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-19. Команда Монхеим, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-13. Команда Хомберг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Монхеим забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Монхеим, в том матче победу одержали хозяева.