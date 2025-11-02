Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн : SV Biemenhorst — СпВг Шоннебекк , 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени .

Превью матча SV Biemenhorst — СпВг Шоннебекк

Команда SV Biemenhorst в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 18-34. Команда СпВг Шоннебекк, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 24-12. Команда SV Biemenhorst в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. СпВг Шоннебекк забивает 2, пропускает 1.