Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн SV Biemenhorst - СпВг Шоннебекк 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Нижний Рейн: SV BiemenhorstСпВг Шоннебекк, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Германия - Оберлига - Нижний Рейн
SV Biemenhorst
Завершен
1 : 4
02 ноября 2025
СпВг Шоннебекк
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча SV Biemenhorst — СпВг Шоннебекк

Команда SV Biemenhorst в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 18-34. Команда СпВг Шоннебекк, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 24-12. Команда SV Biemenhorst в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. СпВг Шоннебекк забивает 2, пропускает 1.

Игры 12 тур
02.11.2025
SV Biemenhorst
1:4
СпВг Шоннебекк
Завершен
02.11.2025
Викториа Йюхен-Гарцвайлер
1:1
Тойтония Ст. Тонис
Завершен
02.11.2025
Хомберг
1:2
Монхеим
Завершен
02.11.2025
Эссен
2:4
03 Хилден
Завершен
02.11.2025
Баумберг
2:0
Меербуш
Завершен
02.11.2025
Хольцхаймер
0:0
Адлер Унион Фринтроп
Завершен
02.11.2025
СВ Сонсбекк
1:1
Клеве
Завершен
31.10.2025
Юрдинген 05
-:-
Ратингер
Отложен
31.10.2025
Бюдерих 02
0:0
Блау-Вайсс Дингден
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Эдмонтон Эдмонтон
Каролина Каролина
16 Ноября
03:07
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA