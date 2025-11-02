Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн : Баумберг — Меербуш , 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе MEGA-Stadion .

Превью матча Баумберг — Меербуш

Команда Баумберг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 22-16. Команда Меербуш, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-22. Команда Баумберг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Меербуш забивает 2, пропускает 2.