02.11.2025

Смотреть онлайн Баумберг - Меербуш 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Нижний Рейн: БаумбергМеербуш, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе MEGA-Stadion.

МСК, 12 тур, Стадион: MEGA-Stadion
Германия - Оберлига - Нижний Рейн
Баумберг
Завершен
2 : 0
02 ноября 2025
Меербуш
Превью матча Баумберг — Меербуш

Команда Баумберг в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 22-16. Команда Меербуш, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-22. Команда Баумберг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Меербуш забивает 2, пропускает 2.

Игры 12 тур
02.11.2025
SV Biemenhorst
1:4
СпВг Шоннебекк
Завершен
02.11.2025
Викториа Йюхен-Гарцвайлер
1:1
Тойтония Ст. Тонис
Завершен
02.11.2025
Хомберг
1:2
Монхеим
Завершен
02.11.2025
Эссен
2:4
03 Хилден
Завершен
02.11.2025
Баумберг
2:0
Меербуш
Завершен
02.11.2025
Хольцхаймер
0:0
Адлер Унион Фринтроп
Завершен
02.11.2025
СВ Сонсбекк
1:1
Клеве
Завершен
31.10.2025
Юрдинген 05
-:-
Ратингер
Отложен
31.10.2025
Бюдерих 02
0:0
Блау-Вайсс Дингден
Завершен
