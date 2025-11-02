Смотреть онлайн Эссен - 03 Хилден 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн: Эссен — 03 Хилден, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Уленкруг.
Превью матча Эссен — 03 Хилден
Команда Эссен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-20. Команда 03 Хилден, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 24-20. Команда Эссен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. 03 Хилден забивает 2, пропускает 2.