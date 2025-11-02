Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Тойтония Ст. Тонис 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Нижний Рейн: Викториа Йюхен-ГарцвайлерТойтония Ст. Тонис, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Германия - Оберлига - Нижний Рейн
Викториа Йюхен-Гарцвайлер
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
Тойтония Ст. Тонис
Превью матча Викториа Йюхен-Гарцвайлер — Тойтония Ст. Тонис

Команда Викториа Йюхен-Гарцвайлер в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-3. Команда Тойтония Ст. Тонис, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 22-27. Команда Викториа Йюхен-Гарцвайлер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Тойтония Ст. Тонис забивает 2, пропускает 3.

Игры 12 тур
02.11.2025
SV Biemenhorst
1:4
СпВг Шоннебекк
Завершен
02.11.2025
Викториа Йюхен-Гарцвайлер
1:1
Тойтония Ст. Тонис
Завершен
02.11.2025
Хомберг
1:2
Монхеим
Завершен
02.11.2025
Эссен
2:4
03 Хилден
Завершен
02.11.2025
Баумберг
2:0
Меербуш
Завершен
02.11.2025
Хольцхаймер
0:0
Адлер Унион Фринтроп
Завершен
02.11.2025
СВ Сонсбекк
1:1
Клеве
Завершен
31.10.2025
Юрдинген 05
-:-
Ратингер
Отложен
31.10.2025
Бюдерих 02
0:0
Блау-Вайсс Дингден
Завершен
