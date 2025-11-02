Превью матча Викториа Йюхен-Гарцвайлер — Тойтония Ст. Тонис

Команда Викториа Йюхен-Гарцвайлер в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-3. Команда Тойтония Ст. Тонис, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 22-27. Команда Викториа Йюхен-Гарцвайлер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Тойтония Ст. Тонис забивает 2, пропускает 3.