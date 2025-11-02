Смотреть онлайн Хольцхаймер - Адлер Унион Фринтроп 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн: Хольцхаймер — Адлер Унион Фринтроп, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Хольцхаймер — Адлер Унион Фринтроп
Команда Хольцхаймер в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-12. Команда Адлер Унион Фринтроп, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-15. Команда Хольцхаймер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Адлер Унион Фринтроп забивает 2, пропускает 2.