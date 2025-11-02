Смотреть онлайн СВ Сонсбекк - Клеве 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн: СВ Сонсбекк — Клеве, 12 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Willy-Lemkens-Sportpark.
Превью матча СВ Сонсбекк — Клеве
Команда СВ Сонсбекк в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-26. Команда Клеве, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-21. Команда СВ Сонсбекк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Клеве забивает 1, пропускает 2.