Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Вестфалия : Шермбек — СВ Липпштадт , 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Volksbank Arena .

Превью матча Шермбек — СВ Липпштадт

Команда Шермбек в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-16. Команда СВ Липпштадт, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Шермбек в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СВ Липпштадт забивает 2, пропускает 1.