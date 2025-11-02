Смотреть онлайн Биелефелд II - Ваттеншейд 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Вестфалия: Биелефелд II — Ваттеншейд, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Шюко-Арена.
Превью матча Биелефелд II — Ваттеншейд
Команда Биелефелд II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-7. Команда Ваттеншейд, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 23-8. Команда Биелефелд II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ваттеншейд забивает 2, пропускает 1.