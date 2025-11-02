Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Биелефелд II - Ваттеншейд 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Вестфалия: Биелефелд IIВаттеншейд, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Шюко-Арена.

МСК, 13 тур, Стадион: Шюко-Арена
Германия - Оберлига - Вестфалия
Биелефелд II
Завершен
1 : 2
02 ноября 2025
Ваттеншейд
Превью матча Биелефелд II — Ваттеншейд

Команда Биелефелд II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-7. Команда Ваттеншейд, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 23-8. Команда Биелефелд II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ваттеншейд забивает 2, пропускает 1.

Игры 13 тур
02.11.2025
SC Verl II
2:1
СпВгг Фреден 1921
Завершен
02.11.2025
Шермбек
0:2
СВ Липпштадт
Завершен
02.11.2025
ТСГ Шпрокхёфель
2:0
Финнентроп/Баменоль
Завершен
02.11.2025
Биелефелд II
1:2
Ваттеншейд
Завершен
02.11.2025
АСК 09 Дортмунд
2:4
СПВГГ Эркеншвик
Завершен
02.11.2025
Хилтруп
2:1
Эннепеталь
Завершен
02.11.2025
Гиевенбек
1:3
Туркспор Дортмунд 2000
Завершен
02.11.2025
Айнтрахт Рейне
0:3
SC Preussen Münster II
Завершен
31.10.2025
Вестфалиа
4:1
ТСВ Виктория Клархольц
Завершен
Комментарии к матчу
