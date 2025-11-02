Смотреть онлайн ТСГ Шпрокхёфель - Финнентроп/Баменоль 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Вестфалия: ТСГ Шпрокхёфель — Финнентроп/Баменоль, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Im Baumhof.
Превью матча ТСГ Шпрокхёфель — Финнентроп/Баменоль
Команда ТСГ Шпрокхёфель в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-15. Команда Финнентроп/Баменоль, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-16. Команда ТСГ Шпрокхёфель в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Финнентроп/Баменоль забивает 2, пропускает 2.