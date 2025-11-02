Превью матча Айнтрахт Рейне — SC Preussen Münster II

Команда Айнтрахт Рейне в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-19. Команда SC Preussen Münster II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-17. Команда Айнтрахт Рейне в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. SC Preussen Münster II забивает 2, пропускает 2.