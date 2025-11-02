Смотреть онлайн Айнтрахт Рейне - SC Preussen Münster II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Вестфалия: Айнтрахт Рейне — SC Preussen Münster II, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени и пройдет на стадионе OBI-Arena.
Превью матча Айнтрахт Рейне — SC Preussen Münster II
Команда Айнтрахт Рейне в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-19. Команда SC Preussen Münster II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-17. Команда Айнтрахт Рейне в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. SC Preussen Münster II забивает 2, пропускает 2.