Превью матча АСК 09 Дортмунд — СПВГГ Эркеншвик

Команда АСК 09 Дортмунд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-4. Команда СПВГГ Эркеншвик, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-22. Команда АСК 09 Дортмунд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. СПВГГ Эркеншвик забивает 1, пропускает 2.