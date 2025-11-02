Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Вестфалия : Хилтруп — Эннепеталь , 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча Хилтруп — Эннепеталь

Команда Хилтруп в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-19. Команда Эннепеталь, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 7-26. Команда Хилтруп в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Эннепеталь забивает 1, пропускает 3.