Смотреть онлайн Гиевенбек - Туркспор Дортмунд 2000 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Вестфалия: Гиевенбек — Туркспор Дортмунд 2000, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Gievenbeck.
Превью матча Гиевенбек — Туркспор Дортмунд 2000
Команда Гиевенбек в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-20. Команда Туркспор Дортмунд 2000, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-21. Команда Гиевенбек в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Туркспор Дортмунд 2000 забивает 2, пропускает 2.