02.11.2025

Смотреть онлайн Гиевенбек - Туркспор Дортмунд 2000 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Вестфалия: ГиевенбекТуркспор Дортмунд 2000, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Gievenbeck.

МСК, 13 тур, Стадион: Sportpark Gievenbeck
Германия - Оберлига - Вестфалия
Гиевенбек
Завершен
1 : 3
02 ноября 2025
Туркспор Дортмунд 2000
Превью матча Гиевенбек — Туркспор Дортмунд 2000

Команда Гиевенбек в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-20. Команда Туркспор Дортмунд 2000, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-21. Команда Гиевенбек в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Туркспор Дортмунд 2000 забивает 2, пропускает 2.

Игры 13 тур
02.11.2025
SC Verl II
2:1
СпВгг Фреден 1921
Завершен
02.11.2025
Шермбек
0:2
СВ Липпштадт
Завершен
02.11.2025
ТСГ Шпрокхёфель
2:0
Финнентроп/Баменоль
Завершен
02.11.2025
Биелефелд II
1:2
Ваттеншейд
Завершен
02.11.2025
АСК 09 Дортмунд
2:4
СПВГГ Эркеншвик
Завершен
02.11.2025
Хилтруп
2:1
Эннепеталь
Завершен
02.11.2025
Гиевенбек
1:3
Туркспор Дортмунд 2000
Завершен
02.11.2025
Айнтрахт Рейне
0:3
SC Preussen Münster II
Завершен
31.10.2025
Вестфалиа
4:1
ТСВ Виктория Клархольц
Завершен
