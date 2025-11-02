Превью матча Гиевенбек — Туркспор Дортмунд 2000

Команда Гиевенбек в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-20. Команда Туркспор Дортмунд 2000, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-21. Команда Гиевенбек в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Туркспор Дортмунд 2000 забивает 2, пропускает 2.