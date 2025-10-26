Превью матча СпВгг Фреден 1921 — Хилтруп

Команда СпВгг Фреден 1921 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-14. Команда Хилтруп, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-17. Команда СпВгг Фреден 1921 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хилтруп забивает 1, пропускает 2.