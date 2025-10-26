Смотреть онлайн СПВГГ Эркеншвик - Шермбек 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Вестфалия: СПВГГ Эркеншвик — Шермбек, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stimbergstadion.
Превью матча СПВГГ Эркеншвик — Шермбек
Команда СПВГГ Эркеншвик в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-22. Команда Шермбек, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-16. Команда СПВГГ Эркеншвик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Шермбек забивает 1, пропускает 2.