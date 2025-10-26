Смотреть онлайн Финнентроп/Баменоль - Гиевенбек 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Вестфалия: Финнентроп/Баменоль — Гиевенбек, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе H and R Arena.
Превью матча Финнентроп/Баменоль — Гиевенбек
Команда Финнентроп/Баменоль в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-16. Команда Гиевенбек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-19. Команда Финнентроп/Баменоль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Гиевенбек забивает 1, пропускает 2.