Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Вестфалия : Эннепеталь — ТСГ Шпрокхёфель , 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Bremenstadion .

Превью матча Эннепеталь — ТСГ Шпрокхёфель

Команда Эннепеталь в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 8-23. Команда ТСГ Шпрокхёфель, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-19. Команда Эннепеталь в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ТСГ Шпрокхёфель забивает 2, пропускает 2.