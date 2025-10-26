Превью матча ТСВ Виктория Клархольц — Айнтрахт Рейне

Команда ТСВ Виктория Клархольц в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-11. Команда Айнтрахт Рейне, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-19. Команда ТСВ Виктория Клархольц в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Айнтрахт Рейне забивает 2, пропускает 2.