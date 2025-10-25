Превью матча SC Preussen Münster II — Биелефелд II

Команда SC Preussen Münster II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-17. Команда Биелефелд II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда SC Preussen Münster II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Биелефелд II забивает 1, пропускает 0.