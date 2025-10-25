Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн SC Preussen Münster II - Биелефелд II 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Вестфалия: SC Preussen Münster IIБиелефелд II, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пройссен.

МСК, 12 тур, Стадион: Пройссен
Германия - Оберлига - Вестфалия
SC Preussen Münster II
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Биелефелд II
Смотреть онлайн
Превью матча SC Preussen Münster II — Биелефелд II

Команда SC Preussen Münster II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-17. Команда Биелефелд II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда SC Preussen Münster II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Биелефелд II забивает 1, пропускает 0.

Игры 12 тур
26.10.2025
Финнентроп/Баменоль
2:2
Гиевенбек
Завершен
26.10.2025
Эннепеталь
0:5
ТСГ Шпрокхёфель
Завершен
26.10.2025
СпВгг Фреден 1921
2:2
Хилтруп
Завершен
26.10.2025
ТСВ Виктория Клархольц
2:1
Айнтрахт Рейне
Завершен
26.10.2025
СПВГГ Эркеншвик
-:-
Шермбек
Отменен
25.10.2025
Туркспор Дортмунд 2000
-:-
РВ Ален
Отменен
25.10.2025
SC Preussen Münster II
3:0
Биелефелд II
Завершен
24.10.2025
Ваттеншейд
3:1
SC Verl II
Завершен
