Превью матча Туркспор Дортмунд 2000 — РВ Ален

Команда Туркспор Дортмунд 2000 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-21. Команда РВ Ален, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-27. Команда Туркспор Дортмунд 2000 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. РВ Ален забивает 1, пропускает 3.