Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Туркспор Дортмунд 2000 - РВ Ален 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Вестфалия: Туркспор Дортмунд 2000РВ Ален, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kunstrasenplatz Mendeplatz 2.

МСК, 12 тур, Стадион: Kunstrasenplatz Mendeplatz 2
Германия - Оберлига - Вестфалия
Туркспор Дортмунд 2000
Отменен
- : -
25 октября 2025
РВ Ален
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Туркспор Дортмунд 2000 — РВ Ален

Команда Туркспор Дортмунд 2000 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-21. Команда РВ Ален, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-27. Команда Туркспор Дортмунд 2000 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. РВ Ален забивает 1, пропускает 3.

Игры 12 тур
26.10.2025
Финнентроп/Баменоль
2:2
Гиевенбек
Завершен
26.10.2025
Эннепеталь
0:5
ТСГ Шпрокхёфель
Завершен
26.10.2025
СпВгг Фреден 1921
2:2
Хилтруп
Завершен
26.10.2025
ТСВ Виктория Клархольц
2:1
Айнтрахт Рейне
Завершен
26.10.2025
СПВГГ Эркеншвик
-:-
Шермбек
Отменен
25.10.2025
Туркспор Дортмунд 2000
-:-
РВ Ален
Отменен
25.10.2025
SC Preussen Münster II
3:0
Биелефелд II
Завершен
24.10.2025
Ваттеншейд
3:1
SC Verl II
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
PARIVISION PARIVISION
SINNERS SINNERS
20 Ноября
21:00
BetBoom Team BetBoom Team
JiJieHao JiJieHao
20 Ноября
21:00
Милан Милан
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
20 Ноября
22:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Тимре Тимре
20 Ноября
21:00
Ферьестад Ферьестад
ХВ71 ХВ71
20 Ноября
21:00
Örebro HK Örebro HK
Лулео ХК Лулео ХК
20 Ноября
21:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жальгирис Жальгирис
20 Ноября
22:45
Лександ ИФ Лександ ИФ
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
20 Ноября
21:00
ХК Фрёлунда ХК Фрёлунда
Мальмё Редхокс Мальмё Редхокс
20 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA