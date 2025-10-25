Смотреть онлайн Туркспор Дортмунд 2000 - РВ Ален 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Вестфалия: Туркспор Дортмунд 2000 — РВ Ален, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kunstrasenplatz Mendeplatz 2.
Превью матча Туркспор Дортмунд 2000 — РВ Ален
Команда Туркспор Дортмунд 2000 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-21. Команда РВ Ален, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-27. Команда Туркспор Дортмунд 2000 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. РВ Ален забивает 1, пропускает 3.