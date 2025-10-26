Смотреть онлайн FC The Belval Belvaux - Люксембург Сити 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Люксембург - Продвижение Д'Хоннер: FC The Belval Belvaux — Люксембург Сити, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча FC The Belval Belvaux — Люксембург Сити
Команда FC The Belval Belvaux в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-6. Команда Люксембург Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-11. Команда FC The Belval Belvaux в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Люксембург Сити забивает 1, пропускает 1.