Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Шиффланге 95 - Мондерканж 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЛюксембург - Продвижение Д'Хоннер: Шиффланге 95Мондерканж, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Rue Denis Netgen.

МСК, 10 тур, Стадион: Stade Rue Denis Netgen
Люксембург - Продвижение Д'Хоннер
Шиффланге 95
Отменен
- : -
26 октября 2025
Мондерканж
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Шиффланге 95 — Мондерканж

Команда Шиффланге 95 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-11. Команда Мондерканж, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-30. Команда Шиффланге 95 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мондерканж забивает 1, пропускает 3.

Игры 10 тур
26.10.2025
FC The Belval Belvaux
-:-
Люксембург Сити
Отменен
26.10.2025
ФК Фола Эш
-:-
Ализонтия Стисл
Отменен
26.10.2025
Вильц
-:-
Рюмеланж
Отменен
26.10.2025
US Feulen
-:-
Lorentzweiler
Отменен
26.10.2025
Беттамбур
-:-
Бердения Бербург
Отменен
26.10.2025
Шиффланге 95
-:-
Мондерканж
Отменен
26.10.2025
Residence Walferdange
-:-
Эцелла Эттельбрюк
Отменен
24.10.2025
Мариска Мерсш
4:0
Коппхен
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA