Превью матча Шиффланге 95 — Мондерканж

Команда Шиффланге 95 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-11. Команда Мондерканж, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-30. Команда Шиффланге 95 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мондерканж забивает 1, пропускает 3.