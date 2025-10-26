Смотреть онлайн Шиффланге 95 - Мондерканж 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Люксембург - Продвижение Д'Хоннер: Шиффланге 95 — Мондерканж, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Rue Denis Netgen.
Превью матча Шиффланге 95 — Мондерканж
Команда Шиффланге 95 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-11. Команда Мондерканж, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-30. Команда Шиффланге 95 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мондерканж забивает 1, пропускает 3.