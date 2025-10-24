Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Мариска Мерсш - Коппхен 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЛюксембург - Продвижение Д'Хоннер: Мариска МерсшКоппхен, 10 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Schintgespesch.

МСК, 10 тур, Стадион: Schintgespesch
Люксембург - Продвижение Д'Хоннер
Мариска Мерсш
23'
61'
72'
80'
Завершен
4 : 0
24 октября 2025
Коппхен
Смотреть онлайн
Мариска Мерсш icon
23'
Счет после первого тайма 1:0
Мариска Мерсш icon
61'
Мариска Мерсш icon
72'
Мариска Мерсш icon
80'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
23'
Мариска Мерсш - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Коппхен - Угловой
55'
Угловой
Мариска Мерсш - Угловой
61'
Мариска Мерсш - 2-ой Гол
70'
Угловой
Коппхен - Угловой
72'
Угловой
Коппхен - Угловой
72'
Мариска Мерсш - 3-ий Гол
78'
Угловой
Коппхен - Угловой
79'
Угловой
Коппхен - Угловой
80'
Мариска Мерсш - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Мариска Мерсш - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Мариска Мерсш — Коппхен

Команда Мариска Мерсш в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-19. Команда Коппхен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-14. Команда Мариска Мерсш в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Коппхен забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Мариска Мерсш Мариска Мерсш
53%
Коппхен Коппхен
47%
Атаки
116
108
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
10
1
Игры 10 тур
26.10.2025
FC The Belval Belvaux
-:-
Люксембург Сити
Отменен
26.10.2025
ФК Фола Эш
-:-
Ализонтия Стисл
Отменен
26.10.2025
Вильц
-:-
Рюмеланж
Отменен
26.10.2025
US Feulen
-:-
Lorentzweiler
Отменен
26.10.2025
Беттамбур
-:-
Бердения Бербург
Отменен
26.10.2025
Шиффланге 95
-:-
Мондерканж
Отменен
26.10.2025
Residence Walferdange
-:-
Эцелла Эттельбрюк
Отменен
24.10.2025
Мариска Мерсш
4:0
Коппхен
Завершен
Комментарии к матчу
