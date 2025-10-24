Смотреть онлайн Мариска Мерсш - Коппхен 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Люксембург - Продвижение Д'Хоннер: Мариска Мерсш — Коппхен, 10 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Schintgespesch.
Превью матча Мариска Мерсш — Коппхен
Команда Мариска Мерсш в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-19. Команда Коппхен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-14. Команда Мариска Мерсш в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Коппхен забивает 1, пропускает 1.