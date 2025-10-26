Превью матча ФК Фола Эш — Ализонтия Стисл

Команда ФК Фола Эш в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-10. Команда Ализонтия Стисл, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-12. Команда ФК Фола Эш в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ализонтия Стисл забивает 1, пропускает 1.