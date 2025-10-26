Смотреть онлайн Residence Walferdange - Эцелла Эттельбрюк 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Люксембург - Продвижение Д'Хоннер: Residence Walferdange — Эцелла Эттельбрюк, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Residence Walferdange — Эцелла Эттельбрюк
Команда Residence Walferdange в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-17. Команда Эцелла Эттельбрюк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-14. Команда Residence Walferdange в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Эцелла Эттельбрюк забивает 2, пропускает 1.