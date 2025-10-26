Смотреть онлайн Вильц - Рюмеланж 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Люксембург - Продвижение Д'Хоннер: Вильц — Рюмеланж, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Géitz.
Превью матча Вильц — Рюмеланж
Команда Вильц в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-0. Команда Рюмеланж, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-16. Команда Вильц в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Рюмеланж забивает 2, пропускает 2.