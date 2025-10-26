Смотреть онлайн Беттамбур - Бердения Бербург 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Люксембург - Продвижение Д'Хоннер: Беттамбур — Бердения Бербург, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal.
Превью матча Беттамбур — Бердения Бербург
Команда Беттамбур в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-13. Команда Бердения Бербург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-7. Команда Беттамбур в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бердения Бербург забивает 1, пропускает 1.