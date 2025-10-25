Смотреть онлайн Вилла Дальмине - Браун Де Адрог 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Метрополитана: Вилла Дальмине — Браун Де Адрог, 19 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jorge Ruben Varela.
Превью матча Вилла Дальмине — Браун Де Адрог
Команда Вилла Дальмине в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-8. Команда Браун Де Адрог, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-7. Команда Вилла Дальмине в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Браун Де Адрог забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды Браун Де Адрог, в том матче победу одержали хозяева.