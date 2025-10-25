Превью матча А. Де Куильмес — Аргентино де Мерло

Команда А. Де Куильмес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-14. Команда Аргентино де Мерло, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-14. Команда А. Де Куильмес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аргентино де Мерло забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды А. Де Куильмес, в том матче победу одержали хозяева.