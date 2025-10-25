Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Комуникасьонес - УАИ Уркиса 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Метрополитана: КомуникасьонесУАИ Уркиса, 19 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Альфредо Рамос.

МСК, 19 тур, Стадион: Стадион Альфредо Рамос
Аргентина - Примера B Метрополитана
Комуникасьонес
Отложен
- : -
25 октября 2025
УАИ Уркиса
Превью матча Комуникасьонес — УАИ Уркиса

Команда Комуникасьонес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда УАИ Уркиса, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 3-14. Команда Комуникасьонес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УАИ Уркиса забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Комуникасьонес, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Комуникасьонес
Комуникасьонес
УАИ Уркиса
Комуникасьонес
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
11.11.2025
Комуникасьонес
Комуникасьонес
0:3
УАИ Уркиса
УАИ Уркиса
Обзор
08.06.2025
УАИ Уркиса
УАИ Уркиса
1:0
Комуникасьонес
Комуникасьонес
Обзор
Игры 19 тур
03.11.2025
Сакачиспас
1:0
Док Суд
Завершен
02.11.2025
Вилла Дальмине
-:-
Браун Де Адрог
01.11.2025
Сан Мартин
1:1
Сан Карлос
Завершен
01.11.2025
А. Де Куильмес
1:0
Аргентино де Мерло
Завершен
25.10.2025
Сакачиспас
-:-
Док Суд
Отложен
25.10.2025
Вилла Дальмине
-:-
Браун Де Адрог
Отложен
25.10.2025
Фландрия
-:-
Акассусо
Отложен
25.10.2025
Деп.Лаферрере
-:-
Мидланд
Отложен
25.10.2025
Комуникасьонес
-:-
УАИ Уркиса
Отложен
25.10.2025
Сан Мартин
-:-
Сан Карлос
Отложен
25.10.2025
А. Де Куильмес
-:-
Аргентино де Мерло
Отложен
Комментарии к матчу
