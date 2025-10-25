Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Метрополитана : Комуникасьонес — УАИ Уркиса , 19 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Альфредо Рамос .

Превью матча Комуникасьонес — УАИ Уркиса

Команда Комуникасьонес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда УАИ Уркиса, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 3-14. Команда Комуникасьонес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УАИ Уркиса забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Комуникасьонес, в том матче победу одержали гостьи.