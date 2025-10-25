Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Метрополитана : Сакачиспас — Док Суд , 19 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Beto Larossa .

Превью матча Сакачиспас — Док Суд

Команда Сакачиспас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-9. Команда Док Суд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-14. Команда Сакачиспас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Док Суд забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 ноября 2025 на поле команды Сакачиспас, в том матче победу одержали хозяева.