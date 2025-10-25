Превью матча Деп.Лаферрере — Мидланд

Команда Деп.Лаферрере в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-8. Команда Мидланд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-4. Команда Деп.Лаферрере в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мидланд забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды Мидланд, в том матче победу одержали хозяева.