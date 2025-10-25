Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Метрополитана : Фландрия — Акассусо , 19 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Carlos V .

Превью матча Фландрия — Акассусо

Команда Фландрия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-4. Команда Акассусо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-16. Команда Фландрия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Акассусо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды Акассусо, в том матче сыграли вничью.