Превью матча Сан Мартин — Сан Карлос

Команда Сан Мартин в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-11. Команда Сан Карлос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-10. Команда Сан Мартин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сан Карлос забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Сан Мартин, в том матче сыграли вничью.