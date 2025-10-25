Смотреть онлайн Сан Мартин - Сан Карлос 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Метрополитана: Сан Мартин — Сан Карлос, 19 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Boga.
Превью матча Сан Мартин — Сан Карлос
Команда Сан Мартин в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-11. Команда Сан Карлос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-10. Команда Сан Мартин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сан Карлос забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Сан Мартин, в том матче сыграли вничью.