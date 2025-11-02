Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Тинен - Тхес Спорт 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияБельгия - Первый любительский дивизион: ТиненТхес Спорт, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бергештадион.

МСК, 10 тур, Стадион: Бергештадион
Бельгия - Первый любительский дивизион
Тинен
30'
Отменен
1 : 0
02 ноября 2025
Тхес Спорт
Тинен icon
30'
Счет после первого тайма 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
KVV Тхес Спорт - Угловой
12'
Угловой
KVV Тхес Спорт - Угловой
15'
Угловой
Тинен - Угловой
18'
Угловой
Тинен - Угловой
30'
Угловой
Тинен - Угловой
30'
Тинен - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
KVV Тхес Спорт - Угловой
57'
Угловой
KVV Тхес Спорт - Угловой

Превью матча Тинен — Тхес Спорт

Команда Тинен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-13. Команда Тхес Спорт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-6. Команда Тинен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тхес Спорт забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Тинен Тинен
37%
Тхес Спорт Тхес Спорт
63%
Атаки
52
63
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
3
3
Игры 10 тур
02.11.2025
Роял Кнокке
0:0
Хаутвенне
Завершен
02.11.2025
Тинен
1:0
Тхес Спорт
Отменен
31.10.2025
Дессель Спорт
4:1
Ауд-Хеверле Лёвен II
Завершен
31.10.2025
КВВ Зелзате
2:0
КВК Нинове
Завершен
26.10.2025
Sporting Charleroi U23
0:2
Юнион Сент-Жилуаз II
Завершен
26.10.2025
РКС Хабай
1:0
Кроссинг Схарбек
Завершен
26.10.2025
Стандард II
1:2
РФК Мё
Завершен
26.10.2025
Ур Намур
0:4
RAEC Mons
Завершен
25.10.2025
Тюбиз
2:0
Роял Эксельсиор Виртон
Завершен
25.10.2025
Унион Рошфортоис
1:2
Штоккай-Варфусеэ
Завершен
Комментарии к матчу
