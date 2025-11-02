Смотреть онлайн Тинен - Тхес Спорт 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Первый любительский дивизион: Тинен — Тхес Спорт, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бергештадион.
Превью матча Тинен — Тхес Спорт
Команда Тинен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-13. Команда Тхес Спорт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-6. Команда Тинен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тхес Спорт забивает 1, пропускает 1.